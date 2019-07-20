此内容发布于2019年7月20日 下午9:50

（法新社伦敦20日电） 英国航空公司（British Airways）宣布，基于安全考量，自今天起暂停飞航开罗7天。根据英国政府对民众发布的旅游建议，埃及当地的「航空恐怖攻击风险升高」。

英航发布声明说：「我们不断评估在全球各地机场的维安安排，并已采取预防性措施暂停飞航开罗7天，以利进一步评估。」声明强调，客户和机组员安全是公司首要考量，只会在安全无虞的条件下执行飞航任务。

英航一名发言人表示，目前暂无法提供与停飞相关的进一步资讯。

英国外交部对英国民众发布的旅游建议指出，埃及当地的「航空恐怖攻击风险升高」、「自埃及飞往英国的航班已采取额外的安全措施。您应全然配合各机场安全人员。」

英国政府建议民众不要往返即位于西奈半岛的埃及红海度假胜地夏姆锡克（Sharm el-Sheikh）。

根据英国外交部新版旅游建议，「恐怖分子很有可能在埃及发动攻击。尽管多数攻击发生在北西奈省（North Sinai），但埃及全境都面临风险。」

「西奈半岛的（恐攻）风险最高，达伊沙（Daesh，即「伊斯兰国」）在当地仍能自由活动，但恐怖主义分子在埃及内陆也很活跃，（地点）包括开罗。」

去年造访埃及的英国民众约41万5000人次。

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