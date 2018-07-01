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此内容发布于2018年7月1日 下午10:50 最后更新 - 2018年7月1日 -22:50

（法新加州洛杉矶25日电） 根据影业统计，「侏罗纪世界：殒落国度」和「超人特攻队2」两部吸金大片，本周持续盘踞北美票房冠亚军。

根据北美院线联盟（Exhibitor Relations），环球影业（Universal）出品的「侏罗纪」系列最新电影「侏罗纪世界：殒落国度」（Jurassic World: Fallen Kingdom），周末3天进帐6000万美元。

而皮克斯/迪士尼（Pixar/Disney）出品的超人家族动画片续集「超人特攻队2」（The Incredibles 2），则捞进4550万美元。

两片大振票房，让6月总进帐较去年同期增加15%；此外，「侏罗纪世界：殒落国度」全球将破10亿美元大关，「超人特攻队2」则料将成为北美第2卖座的动画片。

第3名的动作惊悚片「怒火边界2：毒刑者」（Sicario: Day of the Saldado）是「怒火边界」续集，票房1900万美元。

第4名是「德鲁大叔」（Uncle Drew），1550万美元入袋。

华纳兄弟（Warner Bros.）出品的「瞒天过海：八面玲珑」（Ocean's 8）掉到第5，上映第4周票房800万美元。

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