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此内容发布于2018年9月15日 上午2:35 最后更新 - 2018年9月15日 -02:35

（法新社巴西佛洛里亚诺波里斯14日电） 日本提案取消商业捕鲸禁令，今天遭国际捕鲸委员会（IWC）否决。日本官员对表决结果表达遗憾，并扬言若无法恢复商业捕鲸，将退出IWC。

日本农林水产副大臣谷合正明说：「如果科学证据及多样化未获尊重、若商业捕鲸遭全面否决…日本将不得不就其作为国际捕鲸委员会成员的立场，进行根本性的重新评估。」IWC有89个会员国。

在被问到这是否为日本最后一次出席IWC会议时，IWC日本政府代表森下丈二拒绝评论。森下丈二已担任IWC主席两年，任期今天结束。

日本的「前进的道路」（The Way Forward）提案，在澳洲、欧洲联盟及美国为首的反捕鲸国家挟杀下，遭以41票对27票否决。

谷合正明表示，日本曾就其计画寻求与他国达成共识，却被迫推动针对上述提案进行表决，以对恢复可永续的商业捕鲸「展现出响彻云霄的支持声浪」。

太平洋和加勒比海岛国、尼加拉瓜，摩洛哥、肯亚及坦尚尼亚等非洲国家，以及寮国和柬埔寨两个亚洲国家均支持日本。南韩则弃权。

俄罗斯表示，为避免IWC「内部已然严重分裂」的态势恶化而在表决时弃权。俄国跟数个国家一样，允许在IWC监督下进行原住民生存捕鲸（aboriginal subsistence whaling）。

IWC于1964年成立，目的是保育及管理全球鲸豚数量。

因若干鲸鱼种类濒临绝种，IWC于1986年开始暂停商业捕鲸。但日本坚称鲸鱼数量已恢复，足以重启商业捕鲸。

日本目前虽遵守暂停商业捕鲸禁令，但仍利用「科学目的」这项漏洞，每年猎捕数百头鲸鱼，并贩售鲸肉。

挪威和冰岛也不理会这项禁令，并且是支持日本致力恢复商业捕鲸的主要国家。

由于有越来越多IWC发展中成员国支持日本，若日本退出，将对这个组织造成深远影响。（译者：钟佑贞/核稿：何宏儒）

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