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此内容发布于2018年3月4日 上午7:35 最后更新 - 2018年3月4日 -07:35

（法新社华盛顿3日电） 向来与媒体关系紧张的美国总统川普，首次出席华府年度烤架俱乐部晚宴（Gridiron Club Dinner），暂时把对媒体的批评放一边，和善地与媒体与政敌谈笑风生，互相嘲弄一番。

烤架俱乐部晚宴是华盛顿记者和政治人物的传统年度聚会，美国总统通常得以享受嘲弄的乐趣，但是川普总统去年并未参加，也未参加白宫记者协会（White House Correspondents Association）晚宴。

川普在烤架俱乐部晚宴上说出许多打趣的话，揶揄的主题包括北韩以及自己的幕僚如走马灯般换人。

川普以愉快的口气表示，他不排除与北韩领导人金正恩直接会面，但他警告，面临与疯子交手风险的人是金正恩。

川普称赞这场白领结晚宴的宾客是「真正高品质的一群人」，他说「白宫又度过平静的一周」。事实上，在这一周中，白宫联络室主任希克斯（Hope Hicks）请辞走人，女婿兼高级顾问库许纳（Jared Kushner）涉嫌财务违规行为遭调查，以及持续调查中的川普竞选涉嫌勾结俄罗斯一案。

川普说：「我们终于使得政府运作像是一部调整好的机器。」

「我喜欢员工更替。我喜欢混乱，真是太棒了。」

仔细考虑谁是下一个可能被白宫请走的人，川普打趣说，或许有可能是自己的老婆梅兰妮亚（Melania）。川普说：「事实上，她享有美好的时光。」

川普并且指出，库许纳晚宴迟到，因为「杰瑞德（库许纳）无法通过安检」。库许纳日前丧失白宫最高阶的安全许可。

川普并说了另一俏皮话，他说，他要载司法部长塞申斯（Jeff Sessions）一同前来，但塞申斯「回避」。川普揶揄塞申斯主动回避「通俄门」调查。

川普也以他对进口钢铝课重税的争议性决定进行调侃，他说此举将可挽救「垂死的产业」。但他指出，对于「平面媒体」而言，可能为时已晚。

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