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此内容发布于2018年5月25日 上午1:20 最后更新 - 2018年5月25日 -01:20

（法新伦敦24日电） 俄罗斯的恶作剧人士假冒亚美尼亚总理，致电英国外交大臣强生，双方讨论如何对付莫斯科当局，前后聊了18分钟之久，对话录音今天发布在网路上，经英国外交部证实录音为真。

这通恶作剧电话据称在上周拨打，强生（Boris Johnson）以为对方是亚美尼亚新科总理帕辛扬（Nikol Pashinyan），接起电话先向他道喜，随后话锋一转，谈到英俄的紧张关系。

强生说：「我们得坚决与他们抗衡，不过我理解，贵国基于地理位置，须采取平衡作为。」他并说，会给予「支持及鼓励」，也邀请对方访问英国。

强生说：「这很重要，总理，我认为我们不会有新冷战。」他还在电话中建议，对付莫斯科当局时要展现「决心与坚定」。

强生也在电话中表示，英国将寻求对俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）身边重要的人物祭出新制裁。他说：「我们会持续对蒲亭身边一些寡头严加施压。」

当乔装成帕辛扬的恶作剧人士提到，英国有很多俄国的寡头势力，强生同意地说：「你在肯辛顿（Kensington）扔颗石头，就会打中寡头。」「不过有些是蒲亭亲信，有些不是。」

对话录音被发布在影音平台YouTube上，两人讲了18分钟后，对方宣称蒲亭资助英国在野工党主席柯宾（Jeremy Corbyn），这似乎让强生越来越怀疑，最后把电话挂断。

电话似乎是库兹涅佐夫（Vladimir Kuznetsov）和史托理亚洛夫（Alexei Stolyarov）这对恶作剧搭档主导拨打，两人外号Vovan与Lexus。

英国外交部发言人说，工作人员「一经检查，立刻知道这是恶作剧电话」。

他们在声明中说：「外交大臣意识到这是恶作剧电话，于是结束对话。」

发言人表示：「在索尔兹伯里（Salisbury）和叙利亚使用化学武器，以及亚美尼亚近期的事件都是非常严肃的议题。这种幼稚的行为显示，致电者和背后势力都缺乏严谨态度。」（译者：梁元龄/核稿：卢映孜）

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