下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年2月13日 上午10:50 最后更新 - 2018年2月13日 -10:50

（法新社南韩平昌13日电） 南韩平昌冬奥顶着逼人寒天，参访人员间却暗潮汹涌，当地已然成为地表最夯约会热点，也难怪主办单位发出了11万枚保险套，数量打破以往纪录。

不管是运动员、支援人员、参访记者与各式为冬奥赴南韩的人们，纷纷都将个人简介放上交友猎艳程式Tinder。

冬奥最后一晚闭幕式结束后，可是选手们大举出巢庆祝的出名时段。平昌冬奥近3000名参赛运动员中，大多人年轻气盛，身体处于巅峰状态。

主办单位不想毫无防备，平均对每位参赛者发出了38枚保险套，打破历年冬奥纪录。

大部分「小雨衣」由保险套业者Convenience公司赞助。公司发言人在平昌冬奥前夕更暧昧表示：「我们不指望运动员把套子全数用光。」

持怀疑态度的人可能会指出，运动员更该专心赢得奖牌。但不少男女参赛者为消磨空闲时间，群起上Tinder找对象。

Tinder证实，平昌地区的使用量确实有大幅增加。

这个在2012年上线的交友程式表示，他们在平昌冬奥期间，对选手村内的运动员与用户无偿开放付费「黄金」升级服务（Tinder Gold）。

Neuer Inhalt Horizontal Line