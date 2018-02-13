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此内容发布于2018年2月13日 上午4:50 最后更新 - 2018年2月13日 -04:50

（法新社东京13日电） 对迷恋可爱事物的日本人而言，粉红色及巧克力是天作之合，恋人们可在这个情人节送出全球首个自然呈现亮粉色的巧克力，表达爱意。

令人眼花撩乱的东京银座购物区中，奇巧（Kitkat）巧克力店掀起全面粉红风暴，行销部门倾尽全力，推广牛奶巧克力、黑巧克力及白巧克力以外的「第4类」巧克力。

根据传统，日本女性会在情人节送男性礼物，为这个节日带来极大商机，销售人员因此看准这个时机，推出粉红巧克力。

24岁的竹内夏子（Natsuko Takeuchi，音译）正在银座奇巧巧克力店选购甜食，她说：「我喜欢粉红色，也喜欢巧克力，所以这对我来说是极佳选择。」

在日本具代表性的子弹列车上，担任餐车人员的竹内夏子说：「了解到这是纯天然的巧克力，没有添加其他味道或色素，真是太棒了。」

白巧克力80多年前问世时，世人只能在3种巧克力中选择。

瑞士百乐嘉利宝集团（Barry Callebaut）研究十多年后，去年9月推出新的「红宝石」巧克力，5个月后，棒状的红宝石巧克力在日本及南韩上市。

百乐嘉利宝日本分部经理原田亚希子（Akiko Hara，音译）指出，这款巧克力的粉红色是全天然的，不具添加物或人工色素。

原田亚希子说，这款巧克力的原料是一般种植园可见的「红宝石可可豆」。

百乐嘉利宝研发部对这款粉红巧克力配方保密到家，甚至将配方锁在保险箱里。

这款巧克力尝起来既有奶油味又有水果味，还带有些微覆盆子味。

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