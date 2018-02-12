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此内容发布于2018年2月12日 上午4:35 最后更新 - 2018年2月12日 -04:35

（法新社哥伦比亚塔比奥12日电） 在全球最大花卉出口国之一哥伦比亚，情人节前夕是疯狂忙碌时节，首都波哥大附近的温室出现庞大劳工需求，这也为饱受失业所苦的哥伦比亚边境人口带来工作机会。

情人节是美国人每年花最多钱买礼物的时节之一。由于美国进口花卉74%来自哥伦比亚，意味此时也是哥国大赚一票的时刻。2017年1月至11月，哥伦比亚花卉业共赚进13亿美元（约新台币380亿元）。

曼德斯（Rubiela Mendez）和培瑞斯（William Perez）与其他数百名哥伦比亚人和委内瑞拉人，从500公里远的古库塔（Cucuta）被巴士载来波哥大北边的塔比奥镇（Tabio）一座飞机棚工作，他们负责将运往美国的玫瑰花准备好。

古库塔位于哥伦比亚东部邻近委内瑞拉边界的炎热丛林地区。曼德斯和培瑞斯等人得坐12小时的车，且路况不佳，才能来到他们从未体验过的寒冷气温下发抖工作。

这群人的任务是将剪下的玫瑰花整理包装成12朵一束，并小心维持「低温链」，也就是确保花朵维持在非常低温的储存和运送环境的供应链，好让花朵送到花店时仍看来新鲜。

这些准备玫瑰花的劳工必须在摄氏10度的冷气下工作，睡在有暖气的货柜中，三餐由雇主负责。他们一个月只领300美元（约新台币8790元）的最低工资，但对这群从边界过来的劳工而言，这已经比他们领过的薪水高许多。

26岁的曼德斯原本在古库塔的餐厅工作，日薪仅7美元（约新台币205元）。她失业后靠卖一桶桶走私的便宜委内瑞拉汽油维生，仍难以�b口。

哥伦比亚失业率高达10%，但古库塔的失业率比全国还高许多，在2017年达到16%。

曼德斯说，过去几个月情况恶化，因为逃离国内经济绝境的委内瑞拉人跨越国界来到古库塔，接受比哥伦比亚人还低一半的薪水工作。她说：「古库塔的情况非常艰困。没有人想回去那里，因为没有工作。」

24岁的哥伦比亚人培瑞斯之前有7年时间在委内瑞拉工作，但经济危机将原本由原油创造的委内瑞拉荣景消磨殆尽后，培瑞斯只好返回家乡。他庆幸自己被选上来当玫瑰花临时工。

培瑞斯说，委内瑞拉现在弥漫「恐惧和痛苦的绝望」，当地公共安全苦难蔓延和缺乏食物。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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