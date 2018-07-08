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此内容发布于2018年7月9日 上午1:05 最后更新 - 2018年7月9日 -01:05

（法新社纽约8日电） 报导指出，在甜蜜约会一个月后，不时传出脱序行径的流行歌手小贾斯汀（Justin Bieber）已向模特儿海利鲍德温（Hailey Baldwin）求婚。

娱乐圈媒体TMZ报导，这位24岁的加拿大万人迷虽为畅销歌手，但私下的荒诞行为反而更为人知。他昨天晚上在加勒比海国家巴哈马一家餐厅享用晚餐时，向21 岁的海利鲍德温求婚。

TMZ引述餐厅内的目击者指出，小贾斯汀的保镳当时要大家于他求婚时收起手机。

小贾斯汀的经纪人未对此事置评，但这对爱侣的亲人已暗示求婚消息为真。

小贾斯汀的父亲杰瑞米・毕伯（Jeremy Bieber）在Instagram上传儿子照片并写道：「骄傲远不足以形容我现在的感受！为人生的下一篇章感到兴奋！」

他的母亲马列特（Pattie Mallette）只发推文写道：「爱、爱、爱、爱、爱、爱、爱。」

海利鲍德温曾饰演若干影剧的小角色，父亲史蒂芬鲍德温（Stephen Baldwin）也是演员，代表作为电影「刺激惊爆点」（The Usual Suspects）。

海利鲍德温的叔叔则是好莱坞老牌男星亚历鲍德温（Alec Baldwin），他曾主演电视影集「超级制作人」（30 Rock），近期则上节目恶搞模仿美国总统川普。

小贾斯汀曾与多位知名年轻女性传出绯闻，包括流行乐小天后席琳娜（Selena Gomez）及模特儿苏菲亚李奇（Sofia Richie）。

小贾斯汀常因私下行径成为八卦小报题材，他曾在迈阿密进行高速赛车，还在洛杉矶蛋洗邻居住家。

在举办逾150场演唱会后，小贾斯汀去年坦言遭不安感支配，而无预警宣布取消世界巡回演唱会。

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