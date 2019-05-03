此内容发布于2019年5月3日 上午5:05

（法新社可伦坡3日电） 斯里兰卡警方今天警告，伊斯兰激进份子据信正计画攻击首都可伦坡的桥梁。此外，数名上月21日复活节恐怖攻击案的共谋至今仍在逃，斯里兰卡的恐攻风险尚未解除。

斯里兰卡上月21日发生针对教堂和大饭店的连环爆炸恐攻案，造成超过250人死亡。

警方证实，已下令可伦坡各地警局加强警力部署，并要求海军在河道增加船舰部署。警方表示，情资指出，通往可伦坡的桥梁有可能遭受攻击。

斯里兰卡军方也设立专责指挥中心，以协调反圣战行动。此外，军方也加强部署，以执行搜寻任务。

军方声明指出：「在警方协助下，军方及相关单位在全国境内持续广泛执行封锁与搜寻任务，以搜查恐怖分子和他们的藏身处、爆炸装置、武器及其他作战用品。」

政府发言人塞纳拉特尼（Rajitha Senaratne）表示，斯里兰卡当局掌握情资，一小群激进份子可能企图发动更多攻击。但他也强调，复活节恐攻案后，当局的反恐行动大致成功。

「威胁尚未解除，但情况已获良好控制…比我们预期的要好。」

斯里兰卡的天主教会昨天宣布，由于接获消息，有两座位于可伦坡近郊的教堂面临「明确威胁」，教会决定暂时仍不恢复周日礼拜。

此外，预定复活节长假后复课的天主教学校，目前也无限期停课。其他公立学校6日将在加强安全措施的情况下复课。（译者：陈韵聿/核稿：陈政一）

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