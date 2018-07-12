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此内容发布于2018年7月12日 上午8:20 最后更新 - 2018年7月12日 -08:20

（法新社泰国清莱12日电） 受困泰国睡美人洞穴的少年足球队13名师生全数获救后，由于抽水机故障，救援行动指挥官柴亚男塔听到洞穴深处传来惊叫声，差点让这场史无前例的救援行动以灾难收场。

为期3天救援行动10日落幕，泰国前海军海豹部队（SEAL）成员、60岁的指挥官柴亚男塔（Chaiyananta Peeranarong）表示，他是最后离开睡美人洞（Tham Luang Nang Non）的人。

不过，这项倚赖许多外国潜水专家和泰国海军海豹部队的救援任务，差点以惨剧收场。

最后4名男孩和25岁教练10日晚间被救出后不久，两个洞穴室间的抽水机故障，导致两洞穴室间水位上涨，而当时洞穴仍有20名救援人员。

柴亚男塔告诉法新社：「监督这个区域的澳洲人突然开始大喊，抽水机已停止运转。」

他说：「如果你在这个区域不使用抽水机，可能只能背着氧气瓶逃出来。」他进一步表示，剩下的人根本没有潜水装备。

「当最后一名潜水人员离开时，水位高度已达头部，几乎达到需要氧气瓶程度。」

这支泰国「野猪」少年足球队6月23日与教练到睡美人洞探险，不幸遇到倾盆大雨，洞口和逃生通路遭山洪截断。

泰国军政府领袖帕拉育（Prayut Chan-O-Cha）10日表示，有给这些男孩「少量镇静剂」。

但柴亚男塔表示，获救的12名少年是「睡着」穿越凶险通道。

他说：「我们仅需要他们知道怎么在水中呼吸和不要惊慌。」（译者：叶俐纬/核稿：陈政一）

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