想见2岁儿最后一面 叶门母亲终获签证抵美

此内容发布于2018年12月20日 上午5:05

（法新社旧金山20日电） 美国总统川普禁止数个穆斯林人口为主的国家人民入境美国，也遭禁的叶门母亲斯威莉（Shaima Swileh）终于获准入美。她已抵达美国，要再抱抱病危的2岁儿子，向他说再见。

美国有线电视新闻网（CNN）报导，斯威莉戴上墨镜，在昨晚走进旧金山国际机场航厦。一群支持者高举海报迎接她。

斯威莉的2岁儿子阿布杜拉．哈山（Abdullah Hassan）和他的父亲一样是美国公民，哈山罹患罕见的遗传性脑部疾病，住在加州奥克兰（Oakland）一间医院，目前靠呼吸器维生。

但自川普下令禁止叶门等6国的人民入境后，斯威莉就一直无法前往探视儿子。

小男童的父亲在电视上落泪恳求，引发民众发出不平的怒火后，美国驻开罗大使馆终于发给暂时住在埃及的斯威莉签证。

男童的父亲说，医生表示儿子的情况已经无法挽回后，他原本准备在上周让儿子拔管，但当时他的妻子向美国当局询问签证申请状况时，只收到自动回覆。

阿布杜拉的阿公稍早告诉「旧金山纪事报」（San Francisco Chronicle），斯威莉天天哭泣，她想见儿子「最后一面」。

他说：「再抱着儿子至少一分钟，因为斯威莉以后永远见不到了。」

川普禁令中的例外极为罕见，反对这项禁令的美国民权联盟（American Civil Liberties Union）表示，仅2%申请者获准放行。（译者：蔡佳伶/核稿：陈政一）

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