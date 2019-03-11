此内容发布于2019年3月11日 下午9:05

（法新社阿尔及尔11日电） 阿尔及利亚年老体衰的总统包特夫里卡（Abdelaziz Bouteflika）再度参选引发民众数周抗议，这位高龄82岁的总统今天宣布放弃参选第5个任期，并一并取消即将到来的选举。

包特夫里卡决定弃选后，民众在首都阿尔及尔（Algiers）高唱：「我们和平地推翻了魁儡！」庆祝的汽车喇叭声在市中心响起，而在街头挥舞国旗的阿尔及利亚人遭警方驱离。

包特夫里卡透过国营的阿尔及利亚通讯社（APS）宣布「不会有第5任，而且4月18日不会有总统大选」。他说，他是在回应「你们众人对我做出的紧迫要求」。

反对包特夫里卡再选一任的示威活动，过去3个周五各自号召数以万计抗议者上街，而其他日子则发生规模较小的抗议。

这名总统誓言将把「共和国总统的义务及特权交给阿尔及利亚人民自由选出的继任者」，但没有给出新选举的时间。

根据阿尔及利亚通讯社，在内阁大改组中，内政部长贝都伊（Noureddine Bedoui）接替不受欢迎的总理欧亚希雅（Ahmed Ouyahia），并负责组建新政府。

新科副总理拉马姆拉（Ramtane Lamamra）接受法国国际广播电台（RFI）访谈时说，下次选举会是「绝对自由」的，并呼吁所有阿尔及利亚民众面对这个「历史责任」携手合作，创造「更好的未来」。

包特夫里卡2013年中风后，已鲜少出现在公开场合，去年4月曾坐着轮椅露面，他在瑞士的医院休养2周后，昨天回到阿尔及利亚。

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