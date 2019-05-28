此内容发布于2019年5月28日 上午7:35

（法新社日耳曼敦28日电） 民运人士王丹接受外媒专访时说，对1989六四天安门事件后成为北京当局通缉要犯感到意外，因他并非当时最知名学生领袖。他认为，这或许与他和知识分子过从甚密有关。

王丹告诉法新社，当军队血洗天安门广场后，他感到「非常意外」，自己竟在中国学运领袖通缉名单中高居第一位。

「我并非当时最知名的学生领袖。我不过是其中一位。」

「经过这么多年，我了解到，事出必有因，而原因就在我和其他学生领袖只有一件事不同：我和知识分子的关系十分密切，而政府企图将抗议行动贴上受知识分子煽动标签。」

王丹说，当军队进入天安门广场进行「清场」时，他并不在现场。

「我当时在学校宿舍，但接到许多通来自天安门广场的友人电话…所以我渐渐明白，有越来越多人死亡。」

根据王丹的说法，他后来和其他学生一同骑单车试图回到广场，但「每条街道都被军警封锁」，「我们无法如愿」。

死于六四军队镇压行动的人数至今仍是个谜，各界说法从数百到数千人都有。无论如何，王丹说，当局大规模血腥镇压一事，让他饱受打击。

「我记得自己完全麻木，根本无法思考。这样的状况持续至少两天。」

他最终体认到，无论如何必须思考躲藏问题，毕竟一转开国营电视频道，往往就可以看到他的脸占据萤幕。

王丹说，他辗转前往黑龙江省和上海避风头，但躲藏在友人处大约一个月后，他决定不再给他们招惹麻烦、平添风险。

一回到北京，王丹随即遭逮捕，但高国际知名度让他仅因「反革命宣传煽动罪」遭「轻判」4年有期徒刑。1993年，他获有条件释放，但持续被警方跟踪监视，「那不过是另一种监狱」。

王丹1995年再度因从事维权和民主运动被捕，隔年依「阴谋颠覆政府罪」被中国政府判刑11年。但1998年，在亲友奔走和国际介入下，因健康问题获保外就医、递解出境至美国，并定居当地。

「我至今仍自觉对死于1989年或牺牲自己青春生命的人负有若干责任和义务。」

王丹已20年未踏上中国土地，但他的父母仍在当地。王丹说，他一直想重返中国。

「我很有信心，迟早会回去。只是不知何时。」（译者：陈韵聿/核稿：刘学源）

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