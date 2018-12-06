愿代中国客户养儿 柬埔寨代理孕母获释

此内容发布于2018年12月6日 上午6:35

（法新社金边6日电） 柬埔寨官员今天说，为中国客户提供代理孕母服务的30余名柬埔寨女子，同意保留这些孩子后交保获释。本案另有5人被控人口贩运，其中一人是中国人。

柬埔寨政府加强扫荡非法但高利润的代理孕母产业，警方6月突袭检查金边（Phnom Penh）代理孕母机构，发现这32名女子，她们随后被控人口贩运。

柬埔寨为防止代理孕母产业在国内蔓延，于2016年下令禁止。邻国泰国在2015年即禁止代理孕母交易。

不过，中国放宽一胎化政策后，民众对生育医疗机构的需求大增，因此尽管柬埔寨政府大力查禁，国内仍有黑市继续提供代理孕母服务。

柬埔寨国家反人口贩运委员会秘书长萨克汗（Pon Samkhan）对法新社说，32名女子本周陆续交保获释，她们当中多人现已怀孕，在同意「不放弃婴儿」后交保获释。

委员会中一名资深警官说，基于「人道理由」释放这些女子。「她们同意不出售并将扶养婴儿」，但如果违反这项协议，恐将面临至少15年徒刑。

根据法新社，本案另逮捕5人，他们被控人口贩运罪名，其中一人为中国藉。

另外，关注本案的澳洲非营利组织「代理建家庭」（Families Through Surrogacy）指出，柬埔寨的代理孕母大多财务困窘，无力多扶养孩子，这对所有人来说是个「悲惨」案例。（译者：陈韵聿/核稿：罗苑韶）

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