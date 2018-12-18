慈善基金会被当支票簿不法使用 川普同意解散

此内容发布于2018年12月18日 下午8:50

（法新社纽约18日电） 美国纽约州检察长恩德伍德今天说，总统川普已同意解散同名的个人慈善基金会。川普基金会被控涉及「令人震惊的非法行为模式」，被当成支票簿般让川普在政治、商业利益上自肥。

恩德伍德（Barbara Underwood）在声明中表示，川普基金会（Trump Foundation）将解散，剩余资产在她监督下分配给其他慈善机构。

恩德伍德说，川普基金会长时间涉及令人震惊的非法行为模式，包括与总统竞选团队之间的非法协调、反覆且蓄意地自肥图利等。

她在声明中说，上述种种行为使得「川普基金会的功能几乎和支票簿差不多，专为川普先生的商业与政治利益服务」。恩德伍德又说：「这是法治的重大胜利，代表人人都要遵守同一套法律。」

恩德伍德今年6月对川普基金会提告，指控基金会「持续存在非法行为」。

遭诉状点名的包括总统川普、长子小川普（Donald Trump Jr.）、次子艾瑞克（Eric Trump）与长女伊凡卡（Ivanka Trump），他们都是川普基金会的董事会成员。

恩德伍德说：「我们将继续进行诉讼程序，确保川普基金会与机构主管为他们明显且再三的触犯州法和联邦法负责。」

这起诉讼向基金会追讨280万美元（约新台币8596万元），并寻求禁止川普、小川普、艾瑞克与伊凡卡在其他纽约非营利组织担任董事会成员。

根据诉状，川普利用基金会资金解决诉讼，推销他的川普品牌饭店，以及支应个人开销，包括假藉慈善名义购买川普的肖像，然后将之挂在他高尔夫俱乐部的墙上。

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