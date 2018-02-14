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此内容发布于2018年2月14日 下午11:35 最后更新 - 2018年2月14日 -23:35

（法新社巴黎14日电） 随着英国慈善团体乐施会（Oxfam）嫖妓丑闻延烧之际，法国的无国界医生组织（MSF）今天公布，去年因性骚扰、性虐待案件开除了19名员工。

总部设在巴黎的无国界医生组织表示，去年收到146件申诉或警告，其中40件与性骚扰或性侵指控有关。受理的24个案件中，有19名员工遭到开除。

无国界医生组织是全球最大的援助团体之一，世界各地共有4万名员工，最为人知的就是他们在战乱地区提供医疗服务。

无国界医生组织表示：「尽管性骚案件的通报急遽增加，我们知道还有很多没有通报。」

无国界医生组织发表声明前几天，英国乐施会受到指控，有员工在2010年海地地震的赈灾工作中召妓，而乐施会处理这起丑闻的不透明态度受到各界批评。

乐施会丑闻造成副执行长下台，来自英国政府的补助也增添变数。乐施会去年从政府拿了约3200万英镑（约新台币12.9亿元）的补助。

英国政府警告，对于那些掩盖性丑闻的海外慈善救援团体，英国政府将与他们断绝关系。

英国国际开发部大臣摩丹特（Penny Mordaunt）今天在斯德哥尔摩的会议上说：「除非你回报每一起严重事件或指控，否则无论对你名声造成多大伤害，我们都无法继续合作。」

乐施会发言人今天表示，11日及12日两天已经收到1270件取消帐户自动扣款。（译者：林宏翰/核稿：徐睿承）

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