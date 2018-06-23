下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年6月23日 上午4:05 最后更新 - 2018年6月23日 -04:05

（法新社渥太华22日电） 媒体今天报导，一名法国年轻女子前往加拿大西部探视母亲期间，因沿着海边慢跑，无意间跨越美加边界，而被美国的拘留中心「收容」了两周。

19岁的罗曼（Cedella Roman）告诉加拿大广播公司新闻网（CBC），她5月21日傍晚慢跑，越过了加拿大卑诗省怀特罗克镇（White Rock）以南不远的国界，到了美国华盛顿州境内。

罗曼在开始涨潮时折返，跑上了一条泥径，并停下脚步拍了张美景照片，随后顺着原路往回跑。这时，两名美国边界巡防队（Border Patrol）人员上前告诉她，她已非法越界，且被监视器拍下。

她对CBC说：「我告诉对方，我不是故意如此，我不知道怎么回事。」

麻烦的是，前来加拿大探视母亲并学习英文的罗曼，当时身上没带任何政府核发的身分证件。

她随后遭巡防队人员移送南边200公里、由国土安全部管理的塔科马西北拘留中心（Tacoma Northwest Detention Center）。

抵达中心后，罗曼联络上妈妈费恩（Christiane Ferne），费恩旋即带上罗曼的护照和就学许可证赶往中心，但中心人员说，文件还需经加国当局查验。

罗曼被收容在拘留中心长达两周，直到问题解决后，才获准返回加拿大。

费恩说，事发地点没有清楚路标，造成她女儿陷入困境；「这就像是个陷阱…任何人都可能在边界因此被逮。」（译者：梁元龄/核稿：张佑之）

Neuer Inhalt Horizontal Line