此内容发布于2019年3月12日 上午4:50

（法新社法国南泰尔11日电） 法国司法消息人士今天披露，法国检察官已经着手调查前雷诺和日产汽车公司董事长戈恩（Carlos Ghosn）数年前在凡尔赛宫举办奢华婚宴的款项，其中一部分由雷诺公司支付。

法国雷诺汽车（Renault）上月揭露戈恩使用凡尔赛宫举办婚宴数月前，才和凡尔赛宫签下赞助合约费用，戈恩免支付场地租赁费5万欧元（近新台币174万元）。

若这类交易未向法国当局申报，免支付帐单可能意味着滥用公司资源和逃税。

戈恩和他的第2任妻子卡洛（Carole）2016年10月8日在曾为法国王室居住的凡尔赛宫举办一场玛丽．安托瓦内特（Marie Antoinette）主题式晚宴和派对。玛丽．安托瓦内特为法国最后一位皇后。

凡尔赛宫发表声明指出，曾于2016年6月和雷诺签订230万欧元赞助合约，条款明定雷诺能享有进出凡尔赛宫和其他价值大约57万5000欧元的服务，获得回报高达合约金额25%。

戈恩在法国的律师告诉法新社，戈恩已经准备支付这笔款项，「因为没有收到帐单，所以不知道有欠款。他以为是免费的」。

戈恩因为低报自己在日产汽车的薪酬，去年11月被捕，日产和雷诺汽车是结盟伙伴。雷诺自此便开始细审戈恩掌职时期的所作所为。（译者：王品轩/核稿：刘学源）

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