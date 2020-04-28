此内容发布于2020年4月29日 上午1:50

（法新社华盛顿28日电） 美国联邦众议员艾迈叙（Justin Amash）去年因对总统川普失望退出共和党，而后更对弹劾川普案投下赞成票；现为无党籍的他今天宣布，准备以第三党候选人身分参选总统。

密西根州选出的艾迈叙（Justin Amash）宣布成立「试探委员会」（Exploratory Committee），强烈示意他将尝试逐鹿白宫：「让我们这么做吧。」

艾迈叙将寻求提倡公民自由与有限政府的自由党（Libertarian Party）提名。

「我们已经做好准备，要来迎接一位重新尊重宪法、团结人民的总统。」

「我很荣幸能踏出第一步，努力去成为替所有背景的美国人做事的总统。」

40岁的艾迈叙投入的是两大党候选人都几近底定的选战：前副总统拜登（Joe Biden）笃定赢得民主党提名，川普则将代表共和党披挂上阵竞选连任。

第三势力胜选机率微乎其微，但艾迈叙若能参加11月大选，或有可能改变战局。

目前还不清楚艾迈叙参选对川普或拜登冲击较大。

艾迈叙可能吸引对川普感到挫折的共和党人或无党籍人士支持，同样地，也可能从不满拜登参选的民主党人那里吸取选票。

2016年大选绿党提名人史坦（Jill Stein）吸走民主党候选人希拉蕊数以千计选票，自由党候选人强生（Gary Johnson）也拿到约3%票数。

艾迈叙向来不吝批评川普，2010年当选联邦众议员之后，常提倡更开放的立法程序，包括听取基层党员声音、更大的政府问责和降低联邦支出等。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram