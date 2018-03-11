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此内容发布于2018年3月11日 下午10:50 最后更新 - 2018年3月11日 -22:50

（法新社斯德哥尔摩12日电） 最新研究今天指出，在当地战火和紧张局势的推波助澜下，中东和亚洲地区进口武器量在过去5年暴增。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）统计，2013年到2017年期间，受冲突所扰的中东地区进口武器量增加一倍以上，增幅是上个5年期的103%。而且中东武器进口量占全球32%。

独立机构SIPRI为排除短期波动而以5年为调查周期，监控全球武器进出口量。

SIPRI表示，沙乌地阿拉伯是全球第2大武器进口国，仅次于印度。沙乌地阿拉伯持续对区域宿敌伊朗支持的叶门什叶派青年运动（Houthis）发动攻击。

美国占沙乌地阿拉伯武器进口的61%；英国占23%。

然而SIPRI统计，亚洲和大洋洲是最大武器进口区域，2013年到2017年占全球42%。而印度是全球最大武器进口国，俄罗斯是主要供应国，占印度武器进口量的62%。

SIPRI资料显示，同一期间，美国是全球最大武器出口国，印度从美国进口的武器量在5年内增幅达6倍以上。 中国武器出口量5年内增加38%，是缅甸的主要武器供应方，占缅甸进口量的68%，占孟加拉进口量的71%；占巴基斯坦进口量的70%。

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