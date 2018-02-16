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此内容发布于2018年2月16日 上午10:50 最后更新 - 2018年2月16日 -10:50

（法新社华盛顿16日电） 到了3月5日，数千名年幼时非法入境美国的「追梦人」可能面临遣返。然而，包括美国总统川普反对的一项两党妥协案在内，多项移民改革提案昨天在联邦参议院全军覆没。

外界原本寄望美国国会能很快达成协议，决定这群「追梦人」（dreamers）命运。这项新进展使得这个希望因此破灭。

针对两党达成共识的提案，川普之前已扬言动用否决权。这项提案将保护追梦人不被遣返；作为交换条件将提拨250亿美元用于川普要求的边境安全经费。

川普反对这项提案的原因，在于它未涵盖川普希望对合法移民采取的限制。

参院共和党领袖原本腾出本周时间，希望本周内能达成协议，以协助总数180万的追梦人取得公民身分、增强边界安全，并可能紧缩现行的移民法规。

他们的努力遭逢重大挫败。整个移民改革进程如今悬而未决。

国会议员接下来10天会回到选区，重新考虑新的移民改革案。但距离3月5日的截止日只剩下几周，到了截止日，数千名追梦人可能会被驱逐出境。

目前，对于是否从3月5日起遣返这群追梦人，美国法院可能拥有发言权。

两名法官最近裁决，阻挡川普终止「童年抵达者暂缓驱逐办法」（DACA）的命令。DACA保护约69万追梦人不被遣返。

另外110万人也适用DACA，但他们并未登记。

川普政府官员已上诉最高法院，要求大法官审理本案。

川普支持的移民改革案也将解决180万追梦人的法律地位，并为边界安全拨款250亿美元，包括他甚为重视的美墨边境围墙经费，但将终止多元移民绿卡抽签，并限制依亲移民资格。

川普支持的提案以39票赞成、60票反对遭否决。

这项结果向白宫传达一项强烈讯息：共和党内许多人不满川普介入移民改革程序。（译者：陈妍君/核稿：刘学源）

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