此内容发布于2019年4月14日 上午6:50

（法新社柏林14日电） 德国媒体报导，当局发现戴姆勒集团涉嫌在生产的部分车辆上安装以往所未知的排气检测造假软体，这家汽车业巨擘今天证实，正接受主管机关调查。

「周日画报」（Bild am Sonntag）报导，联邦交通管理局（KBA）已展开正式听证程序。总部设在斯图加特（Stuttgart）的戴姆勒集团（Daimler）证实此事。

戴姆勒集团发布声明说：「我们全力与联邦交通管理局合作，正在检视此事。在听证程序进行期间，我们将对交通管理局提出我方看法。」

根摅报导，大约有6万辆宾士（Mercedes-Benz）GLK 220 CDI型汽车受到此事影响，生产年份在2012至2015年。

这种软体据称在车辆接受检测时可以减少一氧化氮的排放量，但车子在道路上行驶，车子所排放有害废气的数量则超过法规的限制。

交通管理局去年已针对非法软体问题，下令戴姆勒集团在全球召修70万辆汽车，包括德国的28万辆。戴姆勒已针对这项命令提出上诉。

戴姆勒因涉及柴油车排气数据造假丑闻，也可能面临钜额罚款。德国检方今年2月表示，已针对戴姆勒展开「罚款程序」。

德国汽车大厂福斯公司（Volkswagen）2015年承认，在全球1100万辆汽车上安装减效装置，于排气检测时造假，其后当局一直在调查相关案件。

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