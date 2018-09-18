下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年9月18日 上午3:05 最后更新 - 2018年9月18日 -03:05

（法新社巴黎17日电） 英法两国渔民争夺英吉利海峡东侧塞纳湾（Seine Bay）的丰富扇贝渔场积怨已久，3周前更演变成一场公海冲突。双方今天达成新协议，同意结束这起纷争。

这项新协议可望终结纷扰数年的「扇贝战争」，纷争源起两国渔民在法国西北部诺曼第（Normandy）外海的塞纳湾海域捕捞扇贝。

双方上月底爆发冲突，当时数十艘法国船只在塞纳湾杠上几艘英国船只，试图赶走英国人，部分船只互相撞击，愤怒的法国渔民还投掷石块和烟雾弹。

法国渔民代表柯凯（Pascal Coquet）告诉媒体：「我们设法达成协议。今晚午夜，他们（英国渔民）将离开英吉利海峡东侧海域，11月1日后才能再来。」

法国渔民一直对英国扇贝船进入塞纳湾感到愤怒；为了保护扇贝，法国渔船只被允许在每年10月至翌年5月到当地捕捞扇贝。

法方希望修补过去协议的漏洞，即长度不及15公尺的英国船只不受捕捞限制。但这次的新协议还是没能禁止体积较小的英国船只捕捞扇贝。

柯凯说：「我们被迫放弃15公尺的规定要求。」因为时间所剩不多，英国船正藉机「大肆捕捞」扇贝。

「这是为了避免生态浩劫。他们把所有能捕捞的都抓光了，且还有其他争执。」但他说满意这份和解协议，即便协议来的「有点晚」。

他还提到，法国方面同意给予英国渔民额外的捕捞额度。

Neuer Inhalt Horizontal Line