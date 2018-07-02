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此内容发布于2018年7月2日 上午3:50 最后更新 - 2018年7月2日 -03:50

（法新社新德里2日电） 印度最近出现透过手机通讯软体散播谣言的歪风，导致动私刑的事件频传，造成人心惶惶。西印日前再传5名男子因谣言而遭暴民重击致死，警方今天逮捕23人。

包括孩童遭绑架、窃盗和性侵等谣言四起，透过手机通讯软体广为散播，导致民众动私刑展开攻击。当地媒体估计，近几个月来已有超过25人因类似案件而丧命。

最新一起事件发生在西印马哈拉什特拉省（Maharashtra）图莱县（Dhule），有8名男子遭到攻击。当地距金融首都孟买330公里。

警方表示，这8名男子搭乘巴士到瑞帕达村（Rainpada）附近，当地居民看到他们下车后，其中一人和一个小孩交谈，后来就爆发这起攻击。

图莱县警局长蓝库玛（M Ramkumar）告诉法新社：「群聚周日市集的当地人怀疑这些人绑架孩童，于是把他们拦下。」

有3名男子逃脱，另5人被拖到村委员会办公室，用棍棒和钝器殴打致死。

警方表示，他们透过事发时拍摄的影片认出嫌犯，另有12人在逃。

死者来自同省索拉普县（Solapur），两地相距450公里。

通讯软体WhatsApp上出现孩童遭绑的谣言，东印加尔克汉德省（Jharkhand）去年5月先有6名男子因此遭人动私刑，引爆目前这一波歪风。

从此以后谣言接二连三，至少已有11省传出攻击，大多锁定外来人士。不过政令宣导和对民众的提醒效果有限，当局为此疲于奔命。

就连负责拿这些恶作剧来向民众进行宣导的官员也遭动用私刑。东北部特利普拉省（Tripura）一名负责「终结流言」的官员上周遭遇不测。（译者：梁元龄/核稿：何宏儒）

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