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此内容发布于2018年6月4日 上午10:50 最后更新 - 2018年6月4日 -10:50

（法新社雪梨4日电） 国际航空运输协会（IATA）今天说，航空公司准备加强打击人口走私。协会公布指导方针，教机组员如何作「耳目」，指认和提报可疑案例。

根据美国国务院，人口走私是全世界成长最快速的犯罪产业，规模仅次于毒品交易，排名第2。航空产业受到越来越大压力，要求他们采取行动。

IATA外务部门助理主管柯尔汉（Tim Colehan）在IATA雪梨年度会议告诉记者：「许多航空公司已自行投入，展开打击人口走私行动。」

「但直到最近，一直没有整体产业的联合行动。」

联合国毒品暨犯罪办公室（UNODC）指出，约60%人口走私涉及跨越国界。

航空公司新的指导方针包括如何指认可疑案例的检查清单，以及飞机降落后如何处理受害人。

IATA说：「机组员的地位独一无二，因为他们与乘客一起飞行，有时共处好几小时，可察觉甚至是最微小的讯号和行为。」

这项新行动也涉及与机场以及边界和海关人员等执法机构协力合作。

柯尔汉还说，航空产业内部的人口走私规模虽仍未知，全世界新的及正形成的法令，都规定航空公司为机组人员提供特殊训练。

他说，根据最近的研究，人口走私和国际恐怖主义息息相关，意味着航空公司努力降低犯罪活动，可能吓阻航空业的恐怖活动。」

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