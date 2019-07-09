此内容发布于2019年7月9日 下午10:20

（法新社华盛顿9日电） 美国财政部今天将两名黎巴嫩真主党（Hezbollah）国会成员列入制裁黑名单，首度锁定这个伊朗同盟的政治人物，让真主党自2017年以来，已有50个成员和实体被美财政部列入黑名单。

美财政部将黎巴嫩国会议员薛瑞（Amin Sherri）及拉德（Muhammad Hasan Raad）列入与恐怖主义相关的黑名单，表示真主党运用它的国会力量，推进它被宣称的暴力活动。

同被列入名单的，还有与真主党领袖纳斯拉亚（Hassan Nasrallah）关系密切的真主党高官萨法（Wafiq Safa）。

财政部主管反恐和金融情报次长曼德尔科（Sigal Mandelker）表示：「真主党运用它在黎巴嫩国会的间谍，操控各机构支持恐怖组织财务与安全利益，并加强伊朗的邪恶活动。」

美国采取这项举措前，已对伊朗及华府指控在中东的伊朗「代理人」施压，包括被白宫指为鼓励「恐怖」攻击的真主党。

这是美国财政部首度将真主党议员列入黑名单。这份黑名单禁止美国个人、企业或美国分支机构（包括主要国际银行），与受制裁者有业务往来。

坚持匿名的政府高层官员表示：「我们认为是时候让世界其他国家知道，真主党的政治人物与军事侧翼没有区别。」他说：「对任何考虑参选的真主党成员，你们要知道自己无法躲在政治办公室的伪装之下。」

64岁的拉德是真主党议会党团领导人，并自1992年起担任国会议员。62岁的薛瑞则是代表贝鲁特、有17年资历的真主党资深议员。

财政部表示，萨法维系真主党与资本家的关系，并被控协助安排武器及毒品走私。

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