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此内容发布于2018年9月20日 上午11:05 最后更新 - 2018年9月20日 -11:05

（法新社新加坡20日电） 新加坡国会一个委员会今天提议，赋予政府广泛权力，以对付构成国家安全威胁的网路「假新闻」。不过人权团体谴责，此提议已构成对言论自由的威胁。

全球目前有数国寻求控管网路不实资讯的散布，严密控制一切的新加坡正是其中之一。不过反对者警告，立法可能会被用来进一步控制媒体和强行限制政治权利。

3月曾针对此议题举办公听会的新加坡国会委员会建议，让政府拥有「迅速阻断网路不实资讯散布和影响的权力」。

委员会在报告中建议推动改革，赋予当局以下权力─让不实报导下架、限制或封锁这类报导曝光，以及查封由机器人或酸民经营的帐号和没有信誉的假新闻来源。

委员会表示，公开和封闭的平台均应受到政府权力的管辖，不过私人和限制流传对象的通讯「会受到尊重」。

委员会还指出，法律也应允许政府，对造成严重伤害的不实资讯提供者，提起刑事控诉。

委员会表示，已取得指向「外来的国家资助资讯战」意图对新加坡不利的证据，同时警告，有心人士可能会利用存在于新加坡多种族社会中的社会断层，散布不和。

不过委员会的建议也招致人权团体批评。

国际人权团体「人权观察」（Human Rights Watch）亚洲分部主任罗伯森（Phil Robertson）表示：「基本问题在于，新加坡政府对于何谓『不实资讯』的见解，其实存有偏见。」

他接受媒体访问时表示：「这个国会委员会的创立目的是提供政治掩饰，让新加坡政府为所欲为，利用『假新闻』当藉口展开全面箝制，对新加坡民众浏览的网路资讯进行内容审查。」（译者：陈宜君/核稿：刘学源）

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