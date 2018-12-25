打击恶质繁殖场 英2019年立法禁售年幼猫狗

此内容发布于2018年12月25日 下午11:35

（法新社伦敦26日电） 为杜绝不肖业者剥削并虐待动物，英国2019年将推动立法禁止宠物店出售未满6个月大的幼猫和幼犬。

英国政府表示，公共谘询结果显示，有95%的民众支持这项禁令。

英国环境食品暨乡村事务部（Department for Environment, Food & Rural Affairs, Defra）23日进行耶诞节动物福利推广活动时表示，新法「将代表，寻求购买或领养未满6个月大猫狗的民众，必须直接接洽繁殖者或动物认养中心」。

这项措施俗称为「露西法」（Lucy's Law），以纪念一只名叫露西的骑士查理王小猎犬（Cavalier King Charles Spaniel）。

露西一生大多都在狗笼中度过，且因缺乏活动而没有生育能力，直到2013年才被爱狗人士救出威尔斯的繁殖场，并于2016年过世。

爱狗人士贾纳（Lisa Garner）救出露西后在社群媒体发起推广活动，敦促英国民众改变取得宠物的方式。

英国政府说，新法将协助「终结猫犬繁殖场恶劣环境，并解决诸多现有的动物福利问题」。

英国政府认为，无论繁殖场是否领有执照，新法将杜绝「大量繁殖、罔顾动物福利的繁殖业者」将大批以不人道手法养育的幼猫幼犬送进宠物店。

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