（法新社华盛顿4日电） 美国官员今天表示，政府正与制药公司合作，针对引起武汉肺炎的2019新型冠状病毒，利用一种曾在感染伊波拉病毒患者身上提高存活率的药物类型来研发疗法。

美国卫生及公共服务部（HHS）与雷杰纳荣制药（Regeneron）将合作研发单株抗体以对抗感染。在寻找对抗2019新型冠状病毒（2019-nCoV）方法的过程中，有人曾提到采用抗反转录病毒药物及流感药物的可能性，而利用单株抗体与这些疗法都不同。

自去年12月以来，在中国湖北省武汉市出现的新型冠状病毒已在全球造成将近500人死亡。

美国卫生及公共服务部官员卜莱特（Rick Bright）说：「新兴传染病可对国家健康安全造成严重威胁，像我们与雷杰纳荣制药自2014年起进行的公私部门合作，可迅速采取行动，因应新的全球健康威胁。」

单株抗体是在实验室制造的单一类型抗体复制品，是免疫疗法的一种形式。单株抗体会锁定病毒上的特定蛋白质，抵销病原体感染人体细胞的能力。

雷杰纳荣制药的REGN-EB3是一种由3个单株抗体组成的混合物，去年就显示出可在非洲刚果民主共和国的伊波拉病毒（Ebola）患者身上，显着提高存活率。（译者：曾依璇/核稿：张晓雯）

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