打击黑心繁殖场 英将禁宠物店售幼猫幼犬

此内容发布于2018年12月26日 上午1:05

（法新社伦敦26日电） 为杜绝不肖业者剥削并虐待动物，英国2019年将推动立法禁止宠物店出售未满6个月大的幼猫和幼犬。

英国政府表示，公共谘询结果显示，有95%的民众支持这项禁令。

英国环境食品暨乡村事务部（Department for Environment, Food & Rural Affairs, Defra）23日进行耶诞节动物福利推广活动时表示，新法「将代表，寻求购买或领养未满6个月大猫狗的民众，必须直接接洽繁殖者或动物认养中心」。

这项措施俗称为「露西法」（Lucy's Law），以纪念一只名叫露西的骑士查理王小猎犬（Cavalier King Charles Spaniel）。

露西一生大多都在狗笼中度过，且因缺乏活动而没有生育能力，直到2013年才被爱狗人士救出威尔斯的繁殖场，并于2016年过世。

爱狗人士贾纳（Lisa Garner）救出露西后在社群媒体发起推广活动，敦促英国民众改变取得宠物的方式。

英国政府说，新法将协助「终结猫犬繁殖场恶劣环境，并解决诸多现有的动物福利问题」。

英国政府认为，无论繁殖场是否领有执照，新法将杜绝「大量繁殖、罔顾动物福利的繁殖业者」将大批以不人道手法养育的幼猫幼犬送进宠物店。

Defra没有提供新法对猫狗买卖会造成多大影响的估计数据，但伦敦巴特希狗狗之家（Battersea Dogs Home）主管何顿（Claire Horton）说，这些规定将可「确保英国广受喜爱的宠物，将自出生起就受到良好对待」。

英国过去几个月已经公布若干动物福利倡议，动保人士希望其他欧洲国家尽快跟进。

英国10月颁布法律，禁止领有执照的宠物店贩售未满8周大的猫狗；Defra接下来还想立法，要求所有非商业性的动物营救与认养中心申请执照。

另外，Defra也敦促民众不要买可爱宠物当成小孩的耶诞节礼物。

Defra说：「这隐藏了许多风险，宠物一旦遭弃养或送到认养中心，动物福利方面恐有悲剧性后果。我们不应购买宠物当作惊喜。」

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