此内容发布于2019年6月30日 上午1:35

（法新社里约热内卢29日电） 巴西法院禁止里约热内卢街头艺人在地铁车厢内表演，认为他们打扰通勤族的「安宁」。

里约法院在本周稍早的裁决中表示，去年通过允许及规范在地铁或火车车厢表演的法律「违宪」。巴西总统波索纳洛（Jair Bolsonaro）长子、联邦参议员佛拉维欧（Flavio Bolsonaro）曾挑战这项法律。

法官努尼斯（Heleno Pereira Nunes）在法院多数支持的决定中说：「人人有权依自己的价值观与信念选择在何时参与何种艺术。」

他说，乘客应能「行使自己享有安宁环境的权利，而这种权利无法在大呼小叫及乐器发出巨响的情况下伸张」。努尼斯写道：「许多团体以传播『艺术』为藉口，操纵政治并灌输意识形态」。

「捷运艺术家」（Metro Artists）组织代表拉莫斯（Edson Ramos）告诉法新社，法院裁决「武断，并未倾听艺人的声音」。

这些街头艺人正在考虑提出上诉，有些人则无视判决，本周仍继续在车厢内表演。

歌手艾维斯（Dener Rangel Alves）说：「我们不光是在那里卖艺，也做出了正面贡献。今天有个乘客对我说，我的音乐抚慰了他的灵魂。」

营运城市地铁系统的私人企业里约地铁公司（MetroRio）表示，将遵守法院判决，但也承诺会扩展现行允许登记街头艺人在3个车站演出的计画。

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