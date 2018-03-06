下面的内容来自我们的合作伙伴，因此我们不能保证这些内容能够正常显示。

此内容发布于2018年3月6日 上午8:05 最后更新 - 2018年3月6日 -08:05

（法新社罗马6日电） 义大利民主党于4日的大选中以惨败收场，选举结果形成僵局后，高层党员今天公然反抗即将离任的党魁伦齐，并考虑与赢家五星运动达成一项可能的协议。

获得近33%选票后，反体制的五星运动（Five Star Movement, M5S）领袖迪马尤（Luigi Di Maio）宣布他的政党为「赢家」，但五星运动仍需在国会与他党结盟，才能执政。

民主党所属的中间偏左阵营于国会选举中遭受重大挫败，得票率仅23%，下滑至第3位，党魁伦齐（Matteo Renzi）昨天宣布辞职，但同时也排除与五星运动结盟的可能性。

政治系教授奥西纳（Giovanni Orsina）表示，伦齐辞职意味着「民主党与五星运动结盟的可能性提高，因为伦齐是双方结盟的障碍」。

但伦齐今天表示，唯有新政府成立，他才会下台，并将担任「保证人」，确保民主党不会与他所谓的「极端主义风潮」妥协。

然而，民主党内其他领导人则发出不同意见，伦齐现在面临提前辞职的压力。

普利亚（Puglia）地区首长暨民主党高层艾米利亚诺（Michele Emiliano）说，他的政党可为五星运动政府提供「外部支持」。（译者：钟佑贞/核稿：徐崇哲）

Neuer Inhalt Horizontal Line