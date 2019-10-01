此内容发布于2019年10月2日 上午12:05

（法新社耶路撒冷2日电） 以色列总理尼坦雅胡贪污官司缠身，检方预定今天举行起诉前听证会，而以国两大阵营筹组联合政府的谈判几近破局，对企图保住总理大位的尼坦雅胡而言，今天是关键的一天。

尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）领导的联合党（Likud）在9月17日的国会选举共拿下32席，仍无法改变以色列的政治僵局。被誉为以色列政坛不倒翁的尼坦雅胡如今正在想方设法，盼能续掌大权，保住他作为以色列历来任期最长总理的地位。

若想延续政治生命，尼坦雅胡将须挺过两大挑战，一是他未来几周内可能面临贪污起诉，二是以色列选举委员会公布国会选举正式结果，尼坦雅胡和挑战者甘茨（Benny Gantz）领导的政党都未掌握过半席次，由谁组成联合政府尚在未定之天。

以色列检察总长曼德布里特（Avichai Mandelblit）说他准备以收贿、背信和诈欺罪名起诉尼坦雅胡后，检方今天将举行起诉前听证会。

尼坦雅胡的律师团队料将代表他出席为期4天的闭门听证会，而这是尼坦雅胡说服曼德布里特不该起诉他的最后机会。

尼坦雅胡否认所有指控，并要求听证会进行现场直播，因为他「没什么好隐瞒」，不过曼德布里特予以拒绝，说这场听证会要说服的是司法当局，而非公众。

听证会后，曼德布里特料将花费数周时间，决定是否起诉尼坦雅胡。

尼坦雅胡可能会在听证会进行期间，准备告知总统李佛林（Reuven Rivlin）他无法在接获任务的一周内筹组政府。

联合党谈判代表打算今天会晤甘茨领导的蓝白联盟（Blue and White），盼能打破僵局，敲定协议共组联合政府。尼坦雅胡也寻求在今天稍后会见甘茨。

不过蓝白联盟昨晚宣布，由于寻求进一步会谈的「前提条件」并未获得满足，现在没有召开任何会议的理由。

尽管危机重重，任职希伯来大学（Hebrew University of Jerusalem）和以色列民主研究院（Israel Democracy Institute）的拉哈特（Gideon Rahat）说，尼坦雅胡仍可能得胜利，至少暂时如此。

询及尼坦雅胡最终是否可能挺过各项难关，保住总理大位，拉哈特说，「会的，他会」，但「他将失去一些魔力」。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram