此内容发布于2019年6月12日 上午5:50

（法新社墨西哥市11日电） 墨西哥今天表示，已经成立执行美墨协议的委员会，以透过遏止无证移民涌入，换取美国暂缓课徵川普扬言祭出的关税。

墨西哥总统罗培兹欧布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）任命外交部长厄伯拉特（Marcelo Ebrard）担任委员会最高官员。厄伯拉特是他派赴华府参与谈判的主谈人。

委员会成员也将包括南部边界奇亚帕斯州（Chiapas）军方指挥官，以及劳工、社会福利和监狱机构的高阶官员。

罗培兹欧布拉多在记者会上说：「我们必须在限定时间内证明，透过发展与社会福利降低移民数量是可行的，诉诸武力不是唯一选项。」

根据协议，墨西哥同意加强南部边界安全，并扩大在美国处理申请案时接回寻求庇护者的政策。

然而，墨西哥昨天承认，这项协议比较像是在暂缓川普扬言祭出的关税，而非最终解决之道。美国本来将自本周起对墨西哥商品课徵5%关税，并在10月前将税率逐渐拉高到25%，各界担忧将掀起造成伤害的贸易战，对全球经济产生不利影响。

根据厄伯拉特，美国给予墨西哥45天时间，降低为逃离贫困与暴力而涌入美国寻求庇护的中美洲移民数量。

厄伯拉特表示，如果华府不满意执行成果，墨西哥将同意讨论川普的一项关键要求：「安全第3国」协议，即进入墨国领土的移民必须在墨西哥而非美国申请庇护。

反建制派左翼总统罗培兹欧布拉多坚称，加强边界管控不是唯一办法，坚称必须保护移民权利并资助中美洲的重大基础建设与发展计画。

不过，墨西哥面临立即拿出美墨边界成果的庞大压力。

墨西哥已经同意从新成立的国家卫队（National Guard）部署6000名成员至南部边界，以降低进入墨西哥的移民人数。

墨西哥国防部长今天前往南部边界。厄伯拉特说，官员将视察那个地区，以决定应在哪里部署国家卫队。（译者：张晓雯/核稿：刘学源）

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