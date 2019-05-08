此内容发布于2019年5月8日 下午7:35

（法新社华盛顿8日电） 美国总统川普今天表示，中国贸易官员有意在本周于华府登场的新一轮谈判中「达成协议」。这番话让情势岌岌可危的贸易谈判重燃希望。但他也透过推文暗示，没协议也无伤大雅。

然而，在明晚即将重启贸易谈判之下，最后一刻仍不见边缘政策有减弱迹象。中国已放话说，假使川普依照计画于本周调高现有关税，中国将采取报复手段。

川普对北京当局施压力道不减，5日宣布计划针对价值2000亿美元的中国商品的惩罚性关税税率，从10%调高至25%。

中国商务部警告川普若不放弃这项主张，中国将采报复手段，说贸易摩擦升温「不符合两国人民的利益」。

中国商务部发言人今天说：「如果美方关税措施付诸实施，中方将不得不采取必要反制措施。」然而，中方未明确提及反制措施为何。

美方官员6日指控中方谈判人员对磋商数个月的重大承诺出尔反尔。此话一出，等于终结了美中6个月来的贸易休兵。

川普暗示就算没有达成协议，也无伤大雅。他今天推文说：「我们会再看看，但是我很高兴一年有超过1000亿美元关税收入进到美国国库…对美国来说是好事，对中国来说就不是了。」

美国贸易代表莱特海泽（Robert Lighthizer）今天发布正式通知，大批中国制电器、机械、汽车零件和家具的关税税率将调升至25%，从10日午夜生效。（译者：王品轩/核稿：蔡佳敏）

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