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此内容发布于2018年6月12日 上午8:20 最后更新 - 2018年6月12日 -08:20

（法新社新加坡12日电） 美国总统川普和北韩领导人金正恩在两国国旗前历史性一握，隆重签署文件仪式以及相互恭维，引来批评者指控川普在世界舞台上正当化金正恩政权。

法新社报导，全世界等着看的川金两人握手合照，是金氏王朝数10年来一直想要达到的目标。

分析家指出，川普平等对待金正恩，而此人数月前差点将全世界推向爆发核战，而且他的政权被控严重侵害人权。

安全问题评论专家潘达（Ankit Panda）说：「这场峰会从握手、国旗布置和座位安排看来，与有正常外交关系的两个主权国家间的会议毫无差别。」

他发推文说，这不必然是「难以承受代价」，但「正当化北韩政权的效应毋庸置疑」。

批评声浪中，支持这场峰会的人声称，金正恩在世界舞台获得接纳具有正面意义，比任由他在孤立中威胁世界和平来得好。

北韩没多久前还以核试和试射飞弹让全球紧张不安，许多评论家说，举行峰会并达成协议，不论是多么脆弱的协议，也明显优于双方交互辱骂，或甚至更糟情况。

长期支持与平壤打交道的首尔延世大学（Yonsei University）教授鲁乐汉（John Delury）说：「我们开始以『机会』来思考北韩和金正恩，而不是威胁。这本身就是一项历史性转变。」

他说：「这场峰会鼓励准备好的金正恩走向世界，展开对话和谋和。」

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