此内容发布于2019年4月27日 上午12:50

（法新社印第安纳波利斯26日电） 美国总统川普今天宣布，美国不会遵守联合国（UN）规范全球武器贸易的条约，称这项条约「被误导」并侵犯美国主权。

美国联邦参议院从未批准前总统欧巴马2013年签署的武器贸易条约（Arms Trade Treaty）。川普表示他将撤销前任总统的签名。

川普在印第安纳波利斯向全国步枪协会（National Rifle Association）发表演说时说：「我们绝对不会把美国主权让给任何人。我们绝对不会让外国官僚践踏你们在第2修正案获保障的自由。」川普指的是宪法明定的拥枪权。

川普表示：「这是为什么我的政府绝对不会批准联合国的武器贸易条约。」他说：「我今天正式宣布，美国将推翻美国签署这项被严重误导的条约效力。我们将收回我们的签名。」

武器贸易条约是在2014年12月生效，目的在寻求规范武器流入冲突区，要求成员国记录国际间武器转移，并禁止跨界运送可能用在侵犯人权或攻击平民的武器。

起初有130国签署条约，但只有101国批准并加入，包括法国、德国与英国等强权。全球最大武器交易国美国、中国与俄罗斯没有加入。

联合国回应川普宣布退出条约一事时，赞扬武器贸易条约在确保国际武器转移责任上，是「里程碑式的成就」。

联合国发言人杜雅里克（Stephane Dujarric）表示，武器贸易条约是「全球唯一能改善国际武器贸易透明度与责任归属的工具」。

他说：「我们看到国际紧张局势日益升高、对武器扩大发展和现代化再度产生兴趣，武器贸易条约对现在而言特别重要。」

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