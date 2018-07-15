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此内容发布于2018年7月15日 下午6:35 最后更新 - 2018年7月15日 -18:35

（法新社赫尔辛基15日电） 美国总统川普今天抵达芬兰首都赫尔辛基，准备明天与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）进行众所瞩目的峰会。

川普将在赫尔辛基过夜，预定明天与蒲亭进行一对一会谈。这将是川普2017年1月就职以来，首次与蒲亭进行单独会谈。

启程前往赫尔辛基之前，川普发推文说：「期待与蒲亭见面。」

白宫国家安全顾问波顿（John Bolton）今天受访时表示，峰会将从「一对一的直接对话」展开，接下来如何进展，「将由两造决定」。

川普将与蒲亭讨论多项议题，其中包括叙利亚、乌克兰问题以及裁减核子武器。

就在峰会前夕，川普在14日播出的美国哥伦比亚广播公司（CBS）节目中，点名俄罗斯、欧盟（EU）和中国是「敌人」。

川普表示：「现在，你不会想到欧盟，但他们是敌人。从某些角度而言，俄罗斯是敌人。在经济层面上，中国是敌人，他们当然是敌人。但这并不代表他们很坏。这并不代表什么，这意味他们竞争者。」

对此，欧洲理事会主席图斯克（Donald Tusk）表示，欧盟和美国是最佳好友，有关「双方在贸易上是敌人」的说法，根本是「假新闻」。（译者：严思祺）

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