此内容发布于2019年5月24日 上午9:35

（法新社纽约23日综合外电报导）美国芝加哥联邦储蓄银行（Federal Savings Bank）总裁卡尔克今天被控，批准川普总统2016年竞选总干事曼纳福特的1600万美元贷款，以期换取在新政府位居要津。

卡尔克（Stephen Calk）当时推翻了银行方面反对贷放给曼纳福特（Paul Manafort）1600万美元的立场。曼纳福特在2016年底必须筹措新的资金，否则他的高价房地产将丧失抵押赎回权。

为求对方投桃报李，卡尔克寄给曼纳福特电子邮件，详细列出他中意的川普政府职位，包括财政部长、国防部长与陆军部长。

卡尔克告诉曼纳福特，如果不是这些职位，他也愿意担任驻外大使，而他偏好的驻在国依序是英国、法国、德国与义大利。

卡尔克遭控一项金融机构贿赂罪名，最高可处30年有期徒刑。

根据起诉书，2016年8月辞去竞选总干事后继续向川普竞选团队提供建议的曼纳福特，在当年11月向川普交接团队的高层人员推荐卡尔克。

起诉书没有提到交接团队这名高层的身分，但在曼纳福特去年诈骗案中列为证物的电子邮件中，提到了这名官员是川普女婿库许纳（Jared Kushner）。

在2016年11月30日一封电子邮件中，曼纳福特向库许纳建议由卡尔克担任陆军部长，强调他对即将就任总统的川普忠心拥戴。

曼纳福特写道，卡尔克与他推荐的另两人可以推动川普的施政议程，「完全可靠并将听从川普入主的白宫吩咐。」库许纳当天回覆：「就这么定了！」

卡尔克最后接受陆军部副部长职位面试，但没有通过。（译者：张晓雯/核稿：张佑之）

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