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此内容发布于2018年2月11日 下午4:20 最后更新 - 2018年2月11日 -16:20

（法新社柏林11日电） 德国总理梅克尔（Angela Merkel）今天说，她打算做满另一个4年任期。在她所属的保守派阵营内，批评她全面让步以保住权力的声浪越来越大。

梅克尔表示，尽管因大选结果不佳而受到抨击，以及在新的联合政府协议中丧失数席重要部会职务，她不觉得自己大权旁落，希望继续执政到2021年。

她说，「我了解失望的感觉」，但也强调她「理所当然」打算坚守承诺，再干4年，而非在这一任结束前让位给继任者。

她对德国第二电视台（ZDF）表示：「我是信守承诺的人。」

在被问到是否计划于下次大选推出一位继任人选来领导她的保守阵营，梅克尔说，在和社会民主党（SPD）重组的联合政府中，她希望自家基督教民主党（CDU）的新生代能补上部长职务。

梅克尔去年9月赢得大选，但无法得到过半席次，历经备受煎熬的马拉松式谈判后，她于7日和中间偏左的社民党达成协议，双方再度组成「大联合政府」。

不过，梅克尔付出庞大代价，社民党取得财政部长、外交部长和劳工部长等要职，以及司法和环境部长职位。梅克尔在巴伐利亚邦的盟友基督教社会党（CSU）拿下内政部长。（译者：徐崇哲）

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