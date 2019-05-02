此内容发布于2019年5月2日 下午11:50

（法新社华盛顿2日电） 美国联邦众议院议长裴洛西（Nancy Pelosi）今天控司法部长巴尔（Bill Barr）犯下对国会撒谎的罪行，让总统川普政府与调查他的民主党籍议员之间角力升温。

众议院司法委员会急于调查巴尔如何处理特别检察官穆勒（Robert Mueller）对2016年美国大选是否遭俄国干预的「通俄门」调查报告，但巴尔回避排定好的听证会，因而让裴洛西对他做出这项罕见指控，愤怒的民主党同仁随即扬言会控他藐视国会。

2月上任的巴尔昨天已在共和党主导的参议院遭遇尖锐质询，民主党议员指控他为保护川普，掩盖穆勒报告的真相。

不过巴尔今天没有出现在众议院司法委员会的听证会上，因为委员会主席先前宣布，委员会成员轮番质询他后，会让律师交叉质询。

巴尔缺席显然惹恼裴洛西，她指控巴尔误导国会议员。

裴洛西说：「他对国会撒谎，这是犯罪。」此言似乎是指巴尔4月赴国会作证。

当时在听证会上，巴尔宣称不知道穆勒是否支持他总结报告的争议性备忘录，并说他不知道为何穆勒团队的成员会对报告总结感到失望。然而4月30日报导指出，巴尔早已收到穆勒3月27日来函表达失望，却仍在听证会上表示不知情。

裴洛西表示；「如果其他人这么做，那会被视为犯罪。没有人能凌驾法律，美国总统不能，司法部长也不能。」

众院司法委员会主席纳德勒（Jerrold Nadler）扬言会控巴尔藐视国会，指他拒绝依传票要求提供未修订的完整版穆勒报告。

Neuer Inhalt Horizontal Line

Instagram 关注我们 Instagram