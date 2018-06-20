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此内容发布于2018年6月21日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月21日 -01:20

（法新社芝加哥20日电） 美国前总统欧巴马今天呼吁终结在美墨边界强行拆散移民孩童与双亲的政策，说这种「残忍」行为与美国精神相抵触。

欧巴马在脸书发表声明说：「看着那些家庭分崩离析的同时，心中浮现一个非常简单的问题：我们是一个接受将孩子从父母怀中夺走这种残忍行为的国家吗？还是一个珍惜家庭，努力让它们团结在一起的国家？」

欧巴马说：「找出欢迎难民和移民的方式，拥有足够包容和智慧来维护我们的法律，同时尊重我们的价值观，是造就我们成为美国人的一部分。」

川普政府5月初开始采取所谓的「零容忍」政策，引发诸多反弹。移民家庭非法跨过美墨边界后，当局就会强行拆散他们，目前已有超过2300个孩童与家人分离。

欧巴马妻子蜜雪儿（Michelle Obama）也转推前第一夫人萝拉．布希（Laura Bush）的文章，蜜雪儿说「有时真相超越党派」。

萝拉．布希在「华盛顿邮报」（WP）撰文说：「我住在毗邻边界的州。我理解强化及保护国界的必要，但这项零容忍政策很残忍。这不道德，且令我心碎。」

她也将拆散移民家庭的政策，比作是美国在二战期间强制拘留日裔美国人，这被视为美国历史上最黑暗的篇章之一。（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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