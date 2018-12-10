批日皇登基宗教仪式浪费公帑 民众对政府提告

此内容发布于2018年12月10日 上午7:20

（法新社东京10日电） 包括基督教团体成员和佛教僧侣在内的超过200名日本公民今天对政府提告，理由为不满政府拟动用税款办理明年一系列与新日皇登基相关的神道教仪式。

法新社报导，大约240名日本民众今天在东京地方裁判所对政府提出集体诉讼。他们主张，一系列与日皇登基有关的仪式属于宗教仪式，而动用国家预算举办宗教仪式违反宪法政教分离的原则。

这起提告据信是与皇太子德仁亲王即位有关的第一宗讼案。他预定在明年5月1日登基，也就是父亲日皇明仁4月30日退位的隔天。

相关仪式的预算项目目前尚未公开，但日本政府曾表示会遵循往例。

在民众今天对政府提告前，日皇明仁次子文仁亲王曾罕见地公开发表谈话，批判政府不应动用国家预算办理登基相关宗教仪式。

他在上月底举行的记者会上表示，预定明年11月为祈求丰收和平安举行的大尝祭仪式有浓厚宗教意味，「我不确定动用国家预算举办这种高度宗教性的活动是否适当」。

代表提告民众进行诉讼的要求匿名律师指出，虽然原告的主要论据是政教分离原则，但审理过程也可让日本社会进一步思考日皇和日本民众的关系。

提告民众同时也要求政府付每人1万日圆（约2700台币）的精神赔偿费，以弥补诉讼过程对个人造成的精神压力。

这已不是日本民众第一次因日皇登基相关仪式的预算问题对政府提告。

类似情事也曾发生于1989年，当时日皇明仁在父亲昭和日皇逝世后即位。所有诉讼案最后都被撤销，但有高等裁判所表示，部分仪式确实有违背政教分离原则的疑虑。

除了明年5月的日皇登基典礼，日本政府目前规划循30年前的模式，在明年10月和11月各举办一场大型仪式。（译者：陈韵聿/核稿：林治平）

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