此内容发布于2019年4月22日 上午1:20

（法新社华盛顿21日电） 美国总统川普首席律师朱利安尼今天抨击特别检察官穆勒的通俄案调查报告「诽谤、撒谎和扭曲事实」，还说采纳俄罗斯的资讯「没有错」。

朱利安尼（Rudy Giuliani）在脱口秀节目中斗志旺盛地为川普辩护，将炮火对准穆勒（Robert Mueller）麾下调查人员、他们搜集的证据和他们引用的证词。

前纽约市长朱利安尼特别鄙视前共和党总统候选人、参议员罗姆尼（Mitt Romney）。罗姆尼19日说，他对通俄案报告中揭露川普和幕僚的种种行径深感「反感」，也对总统竞选团队「欢迎俄罗斯提供帮助」感到「震惊」。

朱利安尼在美国有线电视新闻网（CNN）谈话性节目「美国国情」（State of the Union）中谈到罗姆尼时说：「好一个伪君子啊，伪君子。无论哪个候选人都会搜集情报。」

他指的是俄罗斯骇客2016年窃取民主党电邮资料，并交由「维基解密」（WikiLeaks）泄出，藉此攻击川普的民主党对手希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）。

朱利安尼说：「谁说那甚至是违法行为？」「顺带一提，那些资讯最后证实是假的吗？那些被搜集和散播的资讯，每家报纸都有刊出。」

朱利安尼说：「采纳俄罗斯的资讯没有错，端看消息源自于何处。」但他也说，作为一名律师，他会建议不要这样做。

他说：「这并非因为不道德成为国际丑闻，而是因为总统被诬告违法。」（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

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