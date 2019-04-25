此内容发布于2019年4月25日 下午9:20

（法新社首尔26日电） 北韩领导人金正恩先后与美国总统川普、俄罗斯总统蒲亭会面，会后金正恩批评美方不友善，却力邀蒲亭出访，看得出北韩与美、俄关系发生微妙变化。

国营媒体今天表示，北韩领导人金正恩与俄罗斯总统蒲亭（Vladimir Putin）在蒲金会中相谈甚欢，金正恩更邀蒲亭造访北韩。

北韩中央通信社（KCNA）报导，金正恩在海参崴与蒲亭首次会面时做出评论，表示两人的对谈是「毫无保留且友善的」。

这也是北韩要求美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）退出两国协商约一周后所做的评论。北韩与美国的核子对谈陷入僵局，北韩认为是蓬佩奥让对谈进程脱轨。

北韩中央通信社表示，金正恩说：「朝鲜半岛与地区情势，现在停滞不前且到达危急的关键点。」

北韩中央通信社补充道，金正恩警告，情况「可能会恢复到原状，因为美国在近期的第2次川金会，态度并不友善」。金正恩指控美方在他与美国总统川普（Donald Trump）在河内会面时的表现「不友善」，并称朝鲜半岛的和平与否端看美国态度。

2月底的川金会，因为在北韩核武议题上没有共识而宣告破局。

在这些会谈中，经济欠佳的北韩要求立即放宽制裁，但两国对于北韩回馈的条件持不同意见。

报导提到，金正恩告诉蒲亭（Vladimir Putin），「北韩会准备好面对任何可能的状况」。

北韩中央通信社在有关蒲金会的一则报导表示，金正恩邀请蒲亭在「方便的时候」造访北韩，且（蒲亭）爽快的接受了这样的邀请。

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