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此内容发布于2018年6月1日 上午1:20 最后更新 - 2018年6月1日 -01:20

（法新社布鲁塞尔31日电） 欧洲联盟今天矢言将团结一致，迅速对川普政府向销美钢铝产品课徵高额关税祭出报复性措施，欧洲国家也痛批华府的「美国优先」贸易保护政策。

数个月来，欧洲强权希望说服美国总统川普改变关税政策，如今只能面对与这个跨大西洋盟友贸易战一触即发的残酷现实。

德国总理梅克尔（Angela Merkel）痛批美国「非法」课徵令人震惊的高额关税，还说此举可能引发一连串灾难性的报复举措。

梅克尔说，欧洲将以「坚定和团结」的态度，回应美国关税问题；与此同时，梅克尔也为消弭欧盟内部对于如何对抗川普威胁的分歧，面临史无前例的庞大压力。

出口大国德国极不愿看见贸易战争加剧，直到最后一刻仍企图规劝川普。

然而，川普无视德国警告，加强落实保护主义，扬言再将关税大刀挥向进口汽车，直接向德国汽车制造商下战帖。

法国主张采取较强硬立场，拒绝在关税威胁解除前，与美国展开任何重要贸易谈判。

不过，法国政府消息人士说，如今「重要的是欧洲回应需尽可能协调一致」。

华府宣布新关税措施于格林威治标准时间6月1日上午4时生效后，欧盟执委会主席荣科（Jean-Claude Juncker）在布鲁塞尔召开记者会说：「对全球贸易而言，这是糟糕的一天。」

荣科说：「欧盟不能毫无作为。」（译者：刘文瑜/核稿：徐睿承）

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