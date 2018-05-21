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此内容发布于2018年5月22日 上午1:35 最后更新 - 2018年5月22日 -01:35

（法新社卡拉卡斯21日电） 委内瑞拉总统马杜洛（Nicolas Maduro）在引发争议的选举中连任后，美国针对这场「假」选举加重制裁，委内瑞拉如今面临日益严重的国际孤立与经济危机。

主要由拉丁美洲国家组成的利马集团（Lima Group ），召回大使抗议这场遭反对阵营抵制的选举后，华府祭出严厉制裁，让马杜洛面临更大压力。

20国集团（G20）国家加拿大、澳洲、阿根廷、墨西哥、智利与美国表示，他们不会承认委内瑞拉选举结果，将评估制裁措施。

这6国在G20布宜诺斯艾利斯峰会场边批委国选举「不合法」，「考虑将对马杜洛的独裁政权祭出政治、外交与金融制裁」。

美国总统川普签署行政命令，禁止美国人购买委内瑞拉债券，官员说，这些工具被用来替现金短缺的委国政权带来收益。

国际货币基金（IMF）预估，委内瑞拉今年国内生产毛额（GDP）将继续萎缩，通货膨胀率预计将达13800%。

此外，委内瑞拉经济总是依赖石油，尽管最近油价上涨，产量却降至30年来最低点。

分析家李昂（Luis Vicente Leon）说：「接下来的情势很明朗：政治紧张与激化，遭打压、广遭国际社会拒绝、制裁加重且经济危机将恶化到最糟程度。」

美国市场对委内瑞拉来说至关重要，委内瑞拉石油出口有1/3输往美国，但华府已经扬言将停止购买委内瑞拉石油。

总部设于伦敦的凯投宏观公司（Capital Economics）说，马杜洛胜选「让美国有理由加重制裁，可能是针对石油业，接着将出现主权债务违约引发的混乱与重组」。

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