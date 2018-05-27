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此内容发布于2018年5月28日 上午1:20 最后更新 - 2018年5月28日 -01:20

（法新社华盛顿27日电） 美国总统川普的律师、前纽约市长朱利安尼（Rudy Giuliani）今天火力全开，抨击「通俄门」调查「不合法」，痛批FBI安插线人「监视」川普阵营是「水门案，间谍门」。

朱利安尼做出上述评论之际，川普再度批评特别检察官穆勒（Robert Mueller）主导的通俄门调查。他先前指控通俄门是「假新闻」和「猎巫行动」。

数个月来，川普一再抨击这项调查具有政治动机且没有事实根据。

朱利安尼重申川普最近指控，美国联邦调查局（FBI）安插一名线人「监视」川普竞选团队、企图破坏竞选活动。FBI找来线人私下接触川普的竞选顾问，以调查他们与俄罗斯的可能关联。

这类接触发生在前总统欧巴马政府掌权期间。

朱利安尼接受「福斯周日新闻」（Fox News Sunday）访问时，被问到FBI「试图厘清俄罗斯在打什么主意」有什么错，他回答说，「政府这么做没错。但政府监视反对党候选人就是大错特错」。

「那是水门案，间谍门。」

他在美国有线电视新闻网（CNN）周日谈话性节目「美国国情」（State of the Union）中说：「我不是说穆勒不合法，我是说他被任命的基础不合法。」

不过，佛州共和党籍参议员卢比欧（Marco Rubio）对哥伦比亚广播公司（CBS）说， 尽管监视政治团体是不对的行为，「但若有人在国内进行操纵，企图为外国势力影响美国政治，FBI必须肩负起调查的责任」。

朱利安尼今天说，川普愿意坐下来，回应穆勒的问题，这点「无庸置疑」，但这「取决于我们能否自在地对他们敞开心胸」。

他说，这类会面的时机与川普和北韩领导人金正恩是否顺利举行高峰会密切相关。

朱利安尼还说，川普无意开除任何人，以迫使穆勒的通俄案调查画下句点。（译者：刘文瑜/核稿：陈昱婷）

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