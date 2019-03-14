此内容发布于2019年3月14日 上午4:20

（法新社首尔14日电） 南韩偶像团体Highlight成员龙俊亨的经纪公司今天表示，坦承看过歌手郑俊英传的非法性爱影片的龙俊亨已宣布退团，成为这起席卷南韩演艺圈丑闻第3名出事的男星。

现年29岁的龙俊亨表示，他看过郑俊英未经女性同意下拍摄的性爱影片。Highlight前身为全方位实力派男团BEAST，因告别旧东家才改团名。

现年30岁的郑俊英坦承与南韩天团BIGBANG成员胜利在内的其他男性分享影片，今天前往首尔地方警察厅接受警方调查。胜利也因涉入案件正接受警方调查。

胜利和郑俊英本周稍早双双宣布退出演艺圈。

龙俊亨的经纪公司Around US发表声明表示，龙俊亨「看过这些影片…且与（郑俊英）有不适当的对话」，Around US还说，龙俊亨今天退出Highlight。

南韩一直在对抗偷拍影片增长的风气，这种行为韩文音同molka（偷拍相机），也就是男性秘密地在学校、厕所和办公室偷拍女性。

此外，男性未经同意而偷拍前女友或另一半性爱过程的「色情报复」（revenge porn）影片，据信在南韩社会普遍流传。

根据Flaming Feminist Action维权人士韩松（Han Sol，音译），南韩男性长久以来观赏并分享这类影片，认为这是一种娱乐形式，同时还能强化「同性情谊」。

身兼音乐制作人和演员的龙俊亨之前否认涉入相关丑闻。（译者：叶俐纬/核稿：刘淑琴）

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